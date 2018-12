Death Stranding: Kojima pubblica un nuovo trailer... privo di scene inedite

Hideo Kojima, sempre attivissimo sui social network, ha pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding, titolo in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4. Prima che vi entusiasmate, tuttavia, è doveroso fare una premessa: nel nuovo video non viene mostrato nulla di nuovo.

Il filmato pubblicato dal game designer giapponese si limita a mostrare, con un montaggio inedito, scene tratte dai trailer precedenti. Oltre al protagonista interpretato da Norman Reedus e il neonato, figura ormai ricorrente, ci sono anche i misteriosi personaggi di Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro e Lindsay Wagner. Al termine, un breve messaggio ci invita ad andare sul sito ufficiale di Kojima Productions per visionare tutti i trailer pubblicati fino ad oggi. Lo trovate in calce alla notizia, buona visione!

Fa sempre piacere vedere Death Stranding, ma sono in tanti ad aver espresso il loro rammarico per il fatto che non sia stato mostrato nulla di nuovo. I fan speravano con tutto il cuore di vederlo in azione, magari in un vero e proprio video gameplay, nel corso dei recenti Game Awards 2018, ma come ben sapete non è accaduto. Nonostante Death Stranding sia stato tra i grandi assenti dell'evento, Kojima Productions ha tuttavia rassicurato i fan spiegando che lo sviluppo sta procedendo bene.