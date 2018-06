Death Stranding: Kojima pubblica una nuova immagine teaser in vista dell'E3 2018

Hideo Kojima lo ha fatto ancora: nei giorni scorsi ha pubblicato una nuova immagine teaser riferita a Death Stranding, uno dei protagonisti della conferenza che Sony terrà all'E3 2018.

Come potete vedere voi stessi in fondo a questa notizia, si tratta di un logo ritraente una ragnatela, la cui forma ricorda una stella a cinque punte, e la parola Bridges. Non è la prima volta che Kojima fa riferimento a ciò, e i fan ne stanno discutendo da diverso tempo ormai. Secondo l'opinione più diffusa, la Bridges è un'organizzazione che rivestirà un ruolo fondamentale nelle vicende del gioco.

Il nome della compagnia è chiaramente visibile su un spilla appuntata all'abito del personaggio interpretato da Guillermo del Toro, che appare nel secondo trailer ufficiale, e anche sul braccio di Ludens, la mascotte di Kojima Productions. Stando ad alcune teorie, pare che anche il personaggio di Norman Reedus faccia parte dell'organizzazione.

Il suo esatto ruolo è sconosciuto ma, chiaramente, i fan hanno già ampiamente speculato pure su questo. Sulla spilla citata poc'anzi è visibile il profilo degli Stati Uniti d'America, mentre l'epicentro della ragnatela coincide con Washington D.C. (osservate in basso). La Bridges potrebbe avere sede proprio nella capitale, dalla quale estende il suo controllo sulle rimanenti città statunitensi. Voi cosa ne pensate al riguardo? Con tutta probabilità, ne sapremo di più alla conferenza di Sony, fissata per le ore 03:00 di martedì 12 giugno.