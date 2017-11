Death Stranding: Kojima rileva nuovi dettagli sul gioco in un'intervista

Durante un'intervista andata in onda su The Noite, Hideo Kojima ha fornito qualche nuovo dettaglio su, confermando tra le altre cose che il titolo si trova già in una forma giocabile. Completato anche il processo di digitalizzazione di tutti i personaggi.

Alcuni volontari hanno pubblicato una traduzione dell'intervista su Reddit. Di seguito vi riportiamo i punti salienti delle dichiarazioni di Kojima:

Death Stranding si trova già in una forma giocabile

Tutti i personaggi sono pronti e sono stati digitalizzati

Kojima si sta concentrando sugli aspetti più dettagliati del processo di sviluppo, testando i vari elementi di gioco e modificando di volta in volta quelli che lo convincono di meno.

Lo sviluppo procede come da programma, senza particolari ritardi sulla tabella di marcia

Death Stranding affronterà anche temi legati all'ecologia

Death Stranding sarà ambientato in un futuro vicino e alternativo

Death Stranding avrà tinte dark e surreali

Dopo gli ultimi indizi sulla possibile presenza dei buchi neri all'orizzonte degli eventi, Hideo Kojima è tornato a parlare di Death Stranding fornendo dettagli più concreti sulla trama e i contenuti. Naturalmente, per saperne di più sul gioco bisogna attendere annunci più sostanziosi, occasione che potrebbe presentarsi con il PlayStation Experience 2017 programmato per il 9 dicembre.