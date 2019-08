Death Stranding: Kojima spiega il multiplayer accostandolo a Spider-Man: Un Nuovo Universo

Tra i tanti aspetti che ancora non conosciamo approfonditamente riguardo a Death Stranding, il sistema multiplayer online adottato dallo Strand Game di Hideo Kojima rimane uno dei maggiori oggetti del mistero.

Pur vero che ne abbiamo avuto un piccolo assaggio nell'ultimo video di gameplay contenente il simpatico cameo di Geoff Keighley, il multiplayer non è ancora stato mostrato in maniera molto chiara ed estensiva da parte di Kojima. L'autore nipponico ha voluto però rimediare, decisamente a modo suo, fornendo una breve descrizione di ciò che faremo nei panni di Sam Bridges:

"Tutto quello che posso dire è che è un mondo aperto in cui i giocatori scopriranno in fretta che l'approccio sarà diverso", le sue dichiarazioni. "Sarà un compito difficile e dovrete riconnettere una società divisa. Lo farete con un personaggio che non ha nulla a che fare con i supereroi. Sam è solo e deve sopravvivere, non ha un potere speciale. Più giocherete, più noterete che non è l'unico in questa situazione. Al lancio, ci saranno probabilmente milioni di persone che giocheranno e potrete connettervi a vicenda usando qualcosa..."

Questo "qualcosa", a quanto pare, è riconducibile al concept alla base dell'acclamato film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo:

"Assomiglia a ciò che accade a Miles Morales in Spider-Man: Into the Spider-Verse. Miles pensa di essere l'unico Spider-Man, ma diversi personaggi di dimensioni alternative diventano anch'essi Spider-Man e si incontrano: all'improvviso Miles non è solo. Certo, Death Stranding sarà diverso, ma è un indizio su ciò di cui parla il gioco".

Ricordiamo che Death Stranding sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 l'8 novembre 2019.