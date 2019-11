Death Stranding: Kojima spiega il processo di creazione dei filmati

Come ormai ben saprete, Death Stranding coinvolge un nutrito cast di attori in carne ed ossa che hanno prestato la propria voce e il proprio volto per dare vita ai personaggi che popolano il mondo di gioco. In un recente tweet sul suo profilo ufficiale, Kojima ha spiegato come nascono i filmati del gioco, specificandone i vari processi.

Ecco di seguito la traduzione dei due post del game designer:

"Per prima cosa giriamo il filmato in live action con una handy cam, basandoci sulla mia immagine, e poi aggiustiamo la telecamera, da direzione e l'inquadratura. Poi decidiamo i dettagli per la registrazione delle performance in motion capture, iniziando al contempo a preparare il set in CGI. A questo punto lasciamo recitare gli attori. In questo momento siamo soliti apportare qualche modifica in loco e sistemiamo i movimenti finali per la registrazione finale!"

Ad accompagnare il lungo messaggio troviamo anche un breve filmato che mostra il dietro le quinte di Death Stranding, in particolare alcuni momenti del motion capture con protagonista Mads Mikkelsen.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Death Stranding si è appena aggiornato alla versione 1.06. Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli utili ad accumulare Granate Ematiche Personalizzate in Death Stranding.