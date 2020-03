Death Stranding: Kojima suggerisce l'arrivo della Photo Mode su PS4 tramite update

Attraverso il suo doppio canale su Twitter in lingua inglese e giapponese, Hideo Kojima ha mostrato un nuovo video della Photo Mode di Death Stranding su PC e suggerito l'arrivo della medesima funzionalità su PS4 tramite un update.

Nel messaggio che ha accompagnato la pubblicazione della nuova video dimostrazione della modalità Fotografica del suo kolossal post-apocalittico, il boss di Kojima Productions ha infatti sottolineato come quest'ultima sia "ancora in fase di sviluppo, ma penso che possiate farvene un'idea su come sta procedendo il processo di realizzazione della Photo Mode. Potrei sempre considerare di aggiungere questa funzionalità con un aggiornamento, poichè ho ricevuto molte richieste da parte dei Sam sparsi per il mondo".

Il riferimento alla possibilità di aggiungere la Photo Mode tramite un update dovrebbe infatti legarsi al suo arrivo su PlayStation 4, soprattutto in funzione del fatto che la medesima funzionalità è stata già annunciata per la versione PC di Death Stranding e dovrebbe essere disponibile sin dal lancio su Steam ed Epic Games Store, previsto per il 2 giugno sotto l'egida del publisher italiano 505 Games.

Sempre attraverso i suoi canali social, oltretutto, nelle scorse ore lo stesso Kojima ha voluto retwittare il messaggio di un fan che chiedeva agli sviluppatori giapponesi di implementare la Photo Mode nella versione PS4 di Death Stranding.