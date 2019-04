Death Stranding: Kojima svela una stupenda statua 1:2 del protagonista

Anche se sembra essere restio nel divulgare informazioni su Death Stranding, il buon Hideo Kojima continua diligentemente ad impegnarsi negli ambiti più disparati. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha presentato sul suo account Twitter ufficiale una spettacolare statua del protagonista del gioco, Sam Bridges, realizzata in scala 1:2.

Il game designer ha pubblicato diverse foto che la ritraggono da differenti angolazioni e che mettono in risalto i numerosi dettagli. Come egli stesso ha spiegato, si tratta di un prototipo non destinato alla commercializzazione, ma che può tranquillamente essere utilizzato dagli artisti intenzionati a realizzare delle fan-art e dai cosplayer come modello riferimento per la creazione dei loro costumi. Potete ammirarla in tutto il suo splendore delle immagini allegate in calce.

Recentemente, l'attore Norman Reedus ha visitato Kojima Productions per la prima volta. In occasione di tale evento, Hideo Kojima ha mostrato in anteprima l'action figure di Sam realizzata con licenza ufficiale da Max Factory. A differenza dell'enorme statua, verrà messa in vendita. Death Stranding, ricordiamo, è in via di sviluppo esclusivamente per PlayStation 4. La data d'uscita è ancora sconosciuta, esattamente come molti dettagli sulla trama e le meccaniche di gameplay. Recentemente, in ogni caso, abbiamo provato a fare il punto della situazione su rumor, misteri e teorie in un video.