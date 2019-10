Death Stranding: un leak mostra la schermata di avvio del gioco di Kojima?

Al fatidico venerdì 8 novembre 2019, data in cui l'intera community videoludica potrà infine mettere mano in prima persona alla nuova produzione di Hideo Kojima, manca ormai piuttosto poco.

A breve distanza dalla release, un leak potrebbe aver coinvolto la schermata di avvio di Death Stranding. Una presunta immagine di quest'ultima ha infatti trovato diffusione in rete, attirando la curiosità di un ampio numero di videogiocatori. Lo scatto immortala una TV sul cui schermo appare, appunto, quello che potrebbe essere il menu di avvio della nuova IP targata Kojima Productions. Il thread generato dal post ha attirato l'attenzione di una platea di utenti relativamente vasta, attirando numerosi commenti e conquistandosi rapidamente una certa popolarità. Invitandovi a ricordare che leak e rumor non costituiscono informazioni ufficiali, ne approfittiamo per segnalare il possibile rischio di incorrere in spoiler di Death Stranding nel periodo antecedente alla release del titolo.



Death Stranding è atteso in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, sulle quali sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 8 novembre. Nel giorno immediatamente precedente sarà invece pubblicato "Timefall - Musiche Originali dal Mondo di Death Stranding", album musicale che accoglierà al suo interno otto canzoni. Realizzati da altrettanti differenti artisti, i brani si ispirano alle tematiche trattate in Death Stranding.