Death Stranding diventa un LEGO: la creazione di un fan apprezzata da Kojima

La community videoludica a quanto pare nasconde moltissimi appassionati dei mattoncini LEGO, tanto che molteplici creazioni a tema hanno preso forma nel corso degli ultimi mesi.

I soggetti sono molteplici, con la fantasia dei giocatori che non sembra destinata ad esaurirsi troppo in fretta. Tra gli esempi più intriganti, di recente, ha fatto la propria comparsa un castello di LEGO a tema The Legend of Zelda, di fattura decisamente notevole. Non è mancato all'appello nemmeno un set LEGO ispirato alla navicella si Samus Aran, in attesa di scoprire la data di uscita di Metroid Prime 4. Ora, a quanto pare è il turno di Death Stranding.

La prima produzione firmata da Kojima Productions nella sua versione indipendente vede protagonista Sam Porter Bridges, uomo destinato a riconnettere la società in un'America ormai allo sbando, in cui gli Stati Uniti sono stati vittima di un'enorme catastrofe. E proprio il protagonista del titolo per PlayStation 4 e PC è divenuto il protagonista di una creazione LEGO. Ad opera dell'utente attivo su Twitter come "Eric Tsai", il set può essere visionato direttamente in calce a questa news. Lo stesso Hideo Kojima sembra averlo apprezzato, tanto da aver deciso di riproporlo sul proprio account Twitter ufficiale.