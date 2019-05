Death Stranding: il logo conteneva degli indizi sulla data di uscita?

Il nuovo gameplay trailer in 4K di Death Stranding ha portato diversi utenti dei forum videoludici di ResetEra e Reddit ad elaborare le teorie più disparate per ricollegare l'annuncio della data di lancio al logo dell'attesissima avventura sci-fi del papà di Metal Gear.

Come possiamo intuire osservando il singolare acrostico che i fan di Hideo Kojima hanno tentato di comporre (con risultati piuttosto deludenti) prendendo spunto dai video e dalle immagini teaser pubblicate in questi mesi dagli autori di Kojima Productions, i tentatici compiuti dagli appassionati sono stati la manifestazione tangibile del proprio amore per i lavori del maestro giapponese.

La nostra lettrice Serena Guardiano, ad esempio, dopo aver osservato con attenzione il logo di Death Stranding riferisce di aver notato un dettaglio piuttosto interessante: le otto righe scaturite dalle lettere, infatti, ne toccano precisamente undici, andando così a comporre la data di uscita ufficiale di Death Stranding su PlayStation 4, ossia l'8 novembre (in numeri, appunto, 8/11).

Nel complimentarci con Serena per l'inventiva dimostrata, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare lo speciale di Giuseppe Arace con l'analisi del trailer e nuove ipotesi sul gioco di Kojima e un approfondimento di Cristina Bona su ambientazione e online asincrono.