Death Stranding e Mads Mikkelsen: l'interprete di Cliff racconta l'incontro con Kojima

Tra i primi membri del cast di Death Stranding ad essere presentati al pubblico troviamo Mads Mikkelsen: ma come ha avuto inizio il coinvolgimento dell'attore nel progetto?

Quest'ultimo lo ha raccontato nel corso di un'intervista recentemente concessa al quotidiano britannico The Independent, in occasione della quale ha avuto modo di svelare alcuni retroscena. A fare da tramite tra Hideo Kojima e l'interprete danese è stato il regista Nicolas Winding Refn, anch'egli presente all'interno della produzione di Kojima Productions. Mikkelsen, racconta, non aveva mai sentito parlare del noto game director: ad aggiornarlo sulla materia ci ha tuttavia prontamente pensato suo figlio!

Il primo incontro tra Kojima ed il futuro interprete di Cliff è avvenuto tramite una conversazione su Skype. Durante la conversazione, rivela Mikkelsen, Kojima non ha svelato molti dettagli su Death Stranding, ma l'entusiasmo con cui il game director descriveva il progetto ha spinto l'attore ad accettare immediatamente di prendervi parte! In seguito, i due si sono incontrati presso gli studi di Kojima Productions, dove, ad attenderlo, Mikkelsen ha trovato un enorme storyboard: "Sono un grande, enorme fan di fumetti - racconta l'attore - e stavo guardando una fantastica, bellissima ed interattiva graphic novel".



Oltre ai membri del cast attoriale, è possibile trovare numerosi personaggi famosi in Death Stranding.