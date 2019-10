Death Stranding: Mads Mikkelsen ha un messaggio per i videogiocatori!

A meno di due settimane dalla pubblicazione di Death Stranding, PlayStation Japan offre al pubblico un interessante approfondimento dedicato a Mads Mikkelsen.

L'attore danese, che nella nuova creazione di Hideo Kojima vestirà i panni del misterioso Cliff, è infatti stato recentemente ospite presso gli studi di sviluppo. Nella sede di Kojima Productions ha così avuto luogo un'interessante chiacchierata, durante la quale Mikkelsen ha raccontato la propria esperienza sul set di Death Stranding. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, il game director ha condiviso alcuni punti salienti di quest'intervista.

Al suo interno, Mads Mikkelsen racconta di come sia rimasto affascinato dal progetto presentatogli da Kojima, descrivendolo come qualcosa di per lui inaspettato in un videogame. "Era qualcosa di molto più simile a qualcosa a cui io ero abituato, qualcosa di molto più visivo, di molto più legato alla narrazione [...]". Proseguendo, l'attore ha descritto Death Stranding come qualcosa di "fantastico da vedere" e ha offerto alcuni spunti sul personaggio da lui interpretato: "[...] quando fai qualcosa che che credi sia giusto, non sempre è necessariamente una cosa buona, e quando fai qualcosa che il mondo considera cattiva, non sempre è tale. Penso rappresenti questi due lati della medaglia, senza svelare troppi dettagli". Nel concludere la chiacchierata, l'interprete di Cliff ha infine indirizzato un messaggio al pubblico. Dopo aver accennato al fatto di aver potuto giocare a due ore del titolo, ha dichiarato: "È la cosa più fantastica che io abbia mai visto. È fatto incredibilmente bene [...], quindi non vedo l'ora di montare in bici e andare a casa per giocarne di più. Dovreste fare lo stesso!".



Death Stranding sarà alla Paris Games Week con una sorpresa: che il trailer di lancio del gioco sia in dirittura di arrivo? In chiusura, ricordiamo agli utenti che non desiderano incappare in anticipazioni indesiderate, di prestare attenzione a possibili spoiler di Death Stranding.