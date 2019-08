Death Stranding: Sam, Mama e Deadman in nuovi scatti in 4K catturati su PS4 Pro

Sono passate quasi due settimane da quando, durante la Opening Night Live della Gamescom 2019, Death Stranding si è mostrato in due nuovi trailer dedicati a Mama e Deadman, e un vero e proprio filmato di gameplay.

Mentre i fan continuano a discutere su quanto è stato mostrato, il profilo Twitter ufficiale di PlayStation ci ha deliziato con quattro nuovi screenshot del gioco di Hideo Kojima. due mostrano Sam spostarsi all'interno delle ambientazioni, mentre i rimanenti due sono incentrati su Mama, interpretata da Margaret Qualley, e su Deadman, personaggio con le fattezze del regista Guillermo del Toro. Come viene chiaramente indicato, sono stati catturati in 4K su PlayStation 4 Pro, pertanto per apprezzarli al meglio vi consigliamo di guardarli su uno schermo con dimensioni e risoluzione adeguate. Li trovate nella galleria in calce, buona visione!

Death Stranding, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 8 novembre in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo sarà presente anche al Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre, sebbene non in formato giocabile. Recentemente, Hideo Kojima ha accostato il multiplayer di Death Stranding a Spider-Man: Un Nuovo Universo e discusso dell'implementazione della visuale in prima persona. Se volete approfondire quanto è stato mostrato alla Gamescom 2019, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Death Stranding curata dal nostro Alessandro Bruni.