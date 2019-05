Death Stranding: mancano pochi minuti alla pubblicazione del trailer?

Sembra proprio che delle novità su Death Stranding siano ormai imminenti e, a renderlo praticamente ufficiale, è un nuovo post condiviso da PlayStation Italia sui canali social.

Mentre la diretta su Twitch di Death Stranding continua a proporre nuove immagini in sottofondo, sulla pagina Facebook di PlayStation Italia è apparso un invito ad assistere alla diretta. Viste le tempistiche del post, non è da escludere che alle ore 16:00 di oggi, 29 maggio 2019, verrà mostrato online il nuovo trailer del gioco, magari accompagnato dalla data di lancio. Nelle ultime ore, infatti, il profilo Twitter di PlayStation Taiwan potrebbe aver svelato per errore la data d'uscita di Death Stranding. In rete è anche spuntata un'immagine che mostra i vari bonus preorder di Death Stranding, tra i quali figurano alcuni accessori per personalizzare il protagonista, Sam.

