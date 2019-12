Death Stranding: Metacritic ha rimosso migliaia di valutazioni negative degli utenti

Che Death Stranding non sia riuscito a mettere d'accordo tutti quanti all'unanimità, non è un segreto. Non solo la critica, anche i giocatori hanno espresso giudizi piuttosto contrastanti sull'ultima opera di Hideo Kojima. Molti, tuttavia, sono andati ben oltre i limiti dell'accettabile innescando il più classico e banale dei Review Bombing.

Fin dai giorni immediatamente successivi al lancio, Death Stranding è stato bombardato di recensioni negative su aggregatori di recensioni come Metacritic. I fan, dal canto loro, hanno reagito in maniera diametralmente opposta, assegnando numerosi perfect score pur di far alzare l'indice di valutazione degli utenti. È in situazioni come questa che vengono a palesarsi chiaramente tutti i limiti di questi sistemi di ranking.

A un mese dalla pubblicazione del gioco, Metacritic ha deciso di intervenire e rimuovere più di 6.400 valutazioni negative, il cui fine, secondo i moderatori, era quello di manipolare il punteggio complessivo. Un portavoce del portale ha dichiarato su Reddit: "Un certo numero di recensioni degli utenti per Death Stranding sono state marcate come sospette e quindi rimosse. Metacritic prende sul serio i problemi derivanti dalla manipolazione del punteggio e ha diverse regole atte a mantenerne l'integrità. I moderatori revisionano regolarmente il sito e rimuovono i contributi che non rispettano le nostre linee guida, e c'è una funzione che permette agli utenti di Metacritic di segnalare comportamenti sospetti. I moderatori possono revisionare e rimuovere ogni contributo che viola i termini del nostro servizio".

Come conseguenza, l'user score di Death Stranding è salito a 7,2: pochi giorni dopo il lancio, in pieno Review Bombing, era poco superiore al 6, mentre in tempi recenti era sceso fino a 5,1. È bene precisare che Metacritic ha rimosso solamente i punteggi, le recensioni scritte dagli utenti sono ancora presenti e liberamente consultabili. Parlando del gioco in sé, vi ricordiamo che a metà dicembre verrà pubblicato un nuovo aggiornamento di Death Stranding che aumenterà la dimensione dei testi a schermo e permetterà di liberare i percorsi bloccati dai veicoli.