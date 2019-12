Death Stranding e Metal Gear Solid V si incontrano in una simpatica fan art!

Gli universi di Death Stranding e di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain non sono certo nuovi ad omaggi da parte della community videoludica. Un appassionato, tuttavia, ha voluto varcare i confini delle rispettive opere, creando una fan art che ne fonde gli immaginari.

A dar vita ad una nuova fan-art è l'utente attivo su Instagram come "boss.battle.minute". Evidentemente appassionato di entrambe le ultime produzioni targate Hideo Kojima, il creativo utente ha dato vita all'immagine che trovate in calce a questa news, dedicata a...BB DOG! Come facilmente intuibile, il giocatore ha infatti scelto di sostituire l' "inquilino" della speciale capsula dentro la quale troviamo alloggiati i BB di Death Stranding. Ora, anziché il Bridge Baby che accompagna Sam Porter Bridges nel suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, l'oggetto ospita D-Dog, ovviamente cucciolo. Di conseguenza, a sorreggere con cura la capsula non sono le mani dell'alter ego videoludico di Norman Reedus, ma quelle del protagonista di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain!



Ad alcune settimane di distanza dalla pubblicazione di Death Stranding, la community sembra pronta a sbizzarrirsi ancora per parecchio tempo. Solo qualche tempo fa vi abbiamo segnalato una peculiare video parodia di Death Stranding. Nel frattempo, il pubblico ha già iniziato a domandarsi quale sarà il prossimo progetto di Hideo Kojima.