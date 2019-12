Death Stranding e Metro Exodus i giochi con la miglior grafica del 2019, secondo DF

Il 2019 è agli sgoccioli, ed è tempo di tirare le somme di quella che si è rivelata un'ennesima grande annata per il mondo videoludico. Lo ha fatto anche redazione di Digital Foundry, eleggendo i giochi con la miglior grafica dell'anno.

Negli ultimi 12 mesi sono arrivati sul mercato titoli molto avanzati dal punto di vista tecnico: dopotutto, su PC si sono imposte nuove tecnologie come il Ray-Tracing, mentre l'attuale generazione di console è entrata nel sesto anno del proprio ciclo vitale (gli sviluppatori hanno ormai grande dimestichezza con gli hardware). La redazione ha iniziato il suo video speciale menzionando alcuni titoli degni di nota che non hanno trovato uno spazio nella classifica finale, ovvero Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5 (entrambi mossi dal RE Engine), Ace Combat 7: Skies Unknown, The Tourist, A Plague Tale: Innocence e Ion Fury.

Per quanto riguarda la classifica vera e proprio, Alex Battaglia e John Linneman si sono trovati d'accordo nel posizionare Quake II RTX di Lightspeed Studios in terza posizione. Dopodiché, le opinioni dei due redattori divergono. Battaglia ha messo Control al secondo posto e Metro Exodus al primo, mentre Linneman ha assegnato la medaglia d'argento a Gears 5 e conferito quella d'oro a Death Stranding. Per scoprire le motivazioni che li hanno condotti a tali scelte, v'invitiamo a visionare il filmato in apertura di notizia.

Qual è, secondo voi, il gioco tecnicamente più avanzato del 2019? Vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono in corso gli Everyeye Awards, e che avete ancora tempo per votare il gioco con la Miglior Grafica del 2019.