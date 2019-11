Death Stranding scompare da Amazon.it ma è un errore, il problema è stato risolto - Aggiornata

Aggiornamento: Death Stranding Standard e Special Edition sono nuovamente disponibili su Amazon.it e appaiono ora anche tra i risultati delle ricerche, il problema tecnico è stato evidentemente risolto nel giro di pochissimo tempo.

Provando a cercare Death Stranding su Amazon.it non si otterrà alcun risultato utile, la pagina prodotto è stata rimossa e il link per l'acquisto dell'edizione standard porta al seguente messaggio di errore: "Cerchi qualcosa in particolare? Siamo spiacenti. L'indirizzo web inserito non è una pagina funzionante sul nostro sito. Clicca qui per tornare alla home page di Amazon."

La pagina di Death Stranding Special Edition è invece attiva ma il prodotto non è disponibile e in ogni caso non appare tra i risultati delle ricerche e in nessuna sezione di Amazon.it come ad esempio quella dei giochi in uscita o dei titoli più prenotati e venduti per la categoria Videogiochi.

Quasi certamente si tratta di un disguido tecnico e molto presto Death Stranding dovrebbe tornare disponibile su Amazon Italia, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.