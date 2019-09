Death Stranding: una mod aggiunge Cliff (Mad Mikkelsen) in Metal Gear Solid V

L'uscita di Death Stranding su PC non è ancora ufficiale, ma se volete avere un primo assaggio di quello che sarà il nuovo gioco di Hideo Kojima sul vostro computer, ecco che vi viene in soccorso una mod, che potrebbe fare al caso vostro.

Il modder JinMar ha infatti diffuso una sua versione di Metal Gear Solid V, in cui il personaggio di Big Boss è stato sostituito da Cliff, quello interpretato da Mads Mikkelsen in Death Stranding, per un risultato sorprendente.

La mod è disponibile addirittura in due varianti: la prima in cui Mikkelsen non porta l'elmetto, mentre nella seconda Cliff indossa casco e occhiali per la visione notturna. Quest'ultima è una versione basata su uno dei trailer vecchi di Death Stranding.

Già la mod in sé è piuttosto divertente, ma l'autore per presentarla ha scelto un modo piuttosto particolare: un video di una celebre cutscene di Metal Gear Solid V, in cui ha sostituito anche il personaggio della bellissima Quiet con... Hideo Kojima. Il risultato, manco a dirlo, è davvero divertente.

Per scaricare la mod potete andare su questo indirizzo.

Che ne pensate? Proverete a rispolverare il gioco per finirlo nei panni di Mads Mikkelsen, e naturalmente per godervi il balletto di Hideo Kojima?