Death Stranding: la mod in prima persona lo rende (quasi) perfetto per la Realtà Virtuale

Mentre in rete continua a tenere banco il pasticcio combinato da Epic con Death Stranding DE gratis, lo youtuber VRified Games ha solleticato la curiosità degli appassionati dell'avventura post-apocalittica di Kojima Productions mostrando il prototipo della mod in Realtà Virtuale.

L'autore di questo ambizioso progetto ritiene di aver compiuto già dei grandi passi in avanti, e lo testimonia con il video gameplay che possiamo ammirare in cima alla notizia.

Il programmatore afferma di essersi servito degli strumenti di sviluppo legati ai driver VorpX e di essere intervenuto sull'inquadratura per trasformare Death Stranding in un gioco in prima persona. Come ammette lo stesso modder, però, l'abbandono della visuale da dietro le spalle comporta tutta una serie di problematiche nel gameplay, su tutte l'impossibilità per gli emuli di Sam Bridges di studiare il terreno circostante e, quindi, di evitare una caduta. E questo, per tacere delle difficoltà da affrontare nei combattimenti, nell'utilizzo dei mezzi o nel trasporto a piedi di carichi pesanti nelle condizioni meteo più avverse.

Al netto degli ostacoli insormontabili dettati da un gameplay che, nel caso dell'odissea sci-fi di Kojima, fa dell'inquadratura in terza persona un elemento imprescindibile dell'esperienza ludica e narrativa, il modder spera di poter distribuire presto la sua mod per consentire ai giocatori di inforcare il proprio visore VR preferito su PC e di vagare per le lande di Death Stranding con un'inquadratura in soggettiva.

Nel frattempo, vi riproponiamo le dichiarazioni rese nel 2019 da Hideo Kojima sul futuro dei videogiochi tra VR e streaming.