Death Stranding di mostra in due nuove immagini in bianco e nero

Quest'oggi al buon Hideo Kojima è venuta voglia di condividere qualcosa di nuovo inerente a Death Stranding. Ovviamente, come era lecito aspettarsi, lo ha fatto in un modo tutto suo: le due immagini del gioco sono infatti state catturate off-screen e in bianco e nero, presumibilmente durante una sessione di play testing.

Nonostante non siano particolarmente chiare, è comunque possibile provare a fare qualche speculazione osservandole con attenzione. Come fa notare Twinfinite, il numero degli stivali attaccati allo zaino di Sam sembra variare da un'immagine all'altra: e se le calzature fossero soggette ad usura? Potrebbe essere inclusa una meccanica legata al cambio delle stesse. È anche possibile che ne nel gioco verranno incluse diverse tipologie di scarpe, da scegliere in base alla tipologia di terreno. Dal momento che il protagonista dovrà viaggiare da un punto all'altro degli Stati Uniti d'America, prevalentemente a piedi, non ci sembra un'ipotesi poi così remota.

Per il momento, in ogni caso, si tratta di semplici speculazioni. Fateci sapere cosa ne pensate! Trovate le due immagini allegate in calce a questa notizia. Death Stranding, ricordiamo, verrà pubblicato il prossimo 8 novembre esclusivamente su PlayStation 4. Di recente, Kojima è tornato a parlare del genere al quale appartiene il gioco, definito strand game. Se per qualche ragione non avete ancora visto il recente gameplay in 4K di Death Stranding, vi consigliamo di rimediare subito!