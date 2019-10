Death Stranding: musiche di Gerry Scotti e Max Pezzali, secondo Wikipedia

Hideo Kojima ha sempre voluto diventare un regista, tanto che nei suoi giochi cura in maniera maniacale ogni singolo dettaglio, dalle cutscene alla colonna sonora, affidando quest'ultima ad artisti del calibro di Gerry Scotti e Max Pezzali. Aspetta, cosa? Sì, avete letto bene e non siamo noi ad essere impazziti, ma è merito dei burloni autori di Wikipedia.

Come saprete infatti, la popolare enciclopedia online è liberamente modificabile, e nelle scorse ore qualcuno deve essersi divertito a cambiare la pagina di Death Stranding, attesissimo titolo di Hideo Kojima, in arrivo il prossimo 8 Novembre.

In particolare, gli autori dello scherzo si sono concentrati sulle musiche appunto, accreditando come autore della colonna sonora di Death Stranding prima Max Pezzali e gli 883, e poi Gerry Scotti. Peraltro, il celebre conduttore televisivo italiano figura tuttora come autore nella pagina di Wikipedia come testimonia il nostro screenshot, anche se presumibilmente la cosa non durerà molto.

Certo sarebbe davvero incredibile immaginare cosa possa venir fuori, viste le atmosfere che sembrano permeare Death Stranding, se a comporre le sue colonne sonore fossero personaggi come Max Pezzali e soprattutto Gerry Scotti, che forse in pochi sapranno avere un passato da DJ, ma anche da cantautore, con alcuni brani prodotti negli anni '80.

Quali altri nomi assurdi vedreste bene per le musiche di Death Stranding?

Intanto, tornando un attimo più seri, le recensioni di Death Stranding saranno online dal 1 Novembre.