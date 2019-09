Death Stranding: neanche Hideo Kojima capisce il suo nuovo gioco!

Hideo Kojima è stato recentemente intervistato dal Financial Times e in questa occasione ha dichiarato di non capire ancora Death Stranding, arrivando a paragonare il gioco a una banana. Incredibile ma... Kojima!

Nell'intervista, Kojima afferma che "allo stato attuale, nemmeno io capisco il gioco" per poi continuare: "Death Stranding è un gioco particolare, con una trama unica, un gameplay nuovo e una visione del mondo diversa dal solito. La mia missione è quella di creare un genere che non esiste e cogliere tutti di sorpresa. Naturalmente questo è un rischio, sia per la mia carriera che per Kojima Productions."

Questa settimana il papà di Metal Gear si trova a Tokyo per prendere parte al TGS 2019, nei giorni della fiera (in programma dal 12 al 15 settembre) sono in programma tre appuntamenti speciali per Death Stranding, tra cui due sessioni di gameplay e un panel dedicato al cast e ai doppiatori giapponesi.

Il lancio di Death Stranding è previsto per l'8 novembre su PlayStation 4 e PS4 PRO, da tempo si rumoreggia di un possibile arrivo del gioco su PC e di un prossimo approdo su PlayStation 5, Sony e Kojima Productions non hanno però confermato nulla in merito.