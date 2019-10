Da Death Stranding a NieR e MGS 2, scopriamo in video i giochi con la storia più complessa

Traendo spunto dalle discussioni intavolate in rete da chi sta provando a decodificare la trama di Death Stranding, a poche settimane dal lancio dell'enigmatica avventura sci-fi del papà di Metal Gear vi proponiamo un video approfondimento dedicato ai giochi con la storia più criptica e complessa.

Con l'aiuto del filmato che accompagna lo speciale di Giuseppe Arace sui videogiochi con la storia più complessa, nell'attesa che si faccia l'8 novembre per assistere all'uscita di Death Stranding su PlayStation 4 ci siamo rituffati negli universi digitali dei capolavori del passato sorretti da una trama tanto profonda da risultare imperscrutabile.

Tra i progetti che rientrano in questa speciale categoria di esperienze interattive non possiamo non partire da una vecchia opera dello stesso Hideo Kojima, ossia Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Alla poliedrica avventura di MGS lanciata tra il novembre del 2001 e il marzo dell'anno successivo su PS2 si uniscono le fitte ragnatele autoriali di BioShock Infinite, NieR, Catherine e Deadly Premonition, tutti lavori che hanno saputo affrontare tematiche estremamente delicate senza scadere nella retorica.

Di particolare interesse è poi il caso di Song of Saya, l'avventura nipponica del 2003 con protagonista Fuminori Sakisaka che ha scritto una delle pagine più importanti (e angoscianti) delle visual novel interattive. E voi, quali videogiochi dalla trama complessa ricordate con maggiore affetto (o inquietudine)? Fatecelo sapere con un commento.