Death Stranding e No Man's Sky tra i giochi Flop del Decennio per WatchMojo

I gestori del noto portale YouTube di WatchMojo stilano la classifica di quelli che, a loro giudizio, rappresentano i videogiochi più deludenti del decennio che sta per concludersi. La presenza di Death Stranding e No Man's Sky nella lista scatena la reazione della community.

In risposta a questa controversa decisione operata da WatchMojo.com, il loro video è stato bersagliato di "Non Mi Piace" e, soprattutto, di commenti che criticano apertamente tale scelta: c'è anche chi sottolinea come lo stesso canale YouTube, nei giorni scorsi, abbia dato a Death Stranding una "citazione d'onore" nella classifica dei migliori giochi del 2019.

Ad attrarre le polemiche della community del social di Google concorrono poi lo stesso No Man's Sky e Star Wars Battlefront 2, due titoli accomunati da un lancio semplicemente disastroso ma che sono comunque riusciti a risollevarsi grazie agli sforzi compiuti dai rispettivi sviluppatori con un supporto post-lancio gratuito a dir poco encomiabile.

Per completezza di informazione, eccovi allora la Flop 20 stilata da WatchMojo per rappresentare i videogiochi più deludenti del decennio, con una graduatora che va dalla ventesima alla prima posizione:

Dead Island

Crackdown 3

The Order 1886

Shenmue III

No Man's Sky

Marvel vs Capcom Infinite

Death Stranding

Mighty Number 9

Star Fox Zero

Resident Evil 6

Mass Effect 3

Metroid Other M

Simcity 2013

Final Fantasy XIII

Playstation All Stars Battle Royale

Anthem

Fallout 76

Star Wars Battlefront II

Aliens Colonial Marines

Duke Nukem Forever

Cosa ne pensate di questa lista e, soprattutto, della scelta compiuta da WatchMojo di inserirvi anche Death Stranding e No Man's Sky? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra classifica Flop 10 dei giochi più deludenti del decennio.