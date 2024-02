Death Stranding non brilla su iPhone 15 Pro: meglio giocarlo altrove, dice Digital Foundry

Mentre l'attenzione della maggior parte dei giocatori era rivolta al nuovo trailer di Death Stranding 2: On The Beach, gli esperti della redazione di Digital Foundry analizzavano il comparto tecnico della nuova versione del primo Death Stranding per Apple iPhone 15 Pro. Il verdetto? Tiepido, ma continuate a leggere per maggiori dettagli.

Cominciamo con le note positive: visivamente parlando, la versione iPhone 15 Pro di Death Stranding risulta essere convincente, vicina com'è alla controparte per PlayStation 4. La pioggia è meno pronunciata, la vegetazione è posizionata in maniera differente e il livello di dettaglio deficita sulla lunga distanza, ma gettando lo sguardo a pochi passi da Sam Porter Bridges è difficile trovare differenze di rilievo con la versione PS4. Persino le ombre, che a detta di Digital Foundry sono le prime a subire un ridimensionamento in porting di questo tipo, riescono a reggere il confronto con quanto visto sulla console casalinga di Sony.

La risoluzione è dinamica e si aggira intorno ai 400p, un valore molto inferiore al 1080p di PS4 ma tutto sommato accettabile su un schermo di piccole dimensioni. I veri problemi di Death Stranding per iPhone 15 Pro si palesano in movimento, visto che il framerate risulta essere estremamente inconsistente, aggirandosi per la maggior parte del tempo lontano dall'obiettivo dei 30fps. Nelle situazioni più concitate e in prossimità delle strutture artificiali più complesse, nello specifico, precipita in maniera severa.

Riassumendo, Death Stranding per iPhone 15 Pro offre un comparto visivo simile a PS4, ma con una risoluzione inferiore e un framerate inconsistente. A detta di Oliver Mackenzie di Digital Foundry, così com'è questa versione del gioco è "un'impressionante, piccola tech demo" che fa ben poco per farsi preferire alle altre versioni. "Meglio giocarlo su console casalinghe o su PC", conclude Mackenzie. Oppure su Mac, dove gira in maniera eccellente.