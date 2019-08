Death Stranding non è più elencato come esclusiva PS4 sul sito ufficiale

Come segnalato sul forum di ResetEra, pare che Death Stranding sia stato rimosso dall'elenco delle esclusive PS4 pubblicato sul sito ufficiale australiano di PlayStation. Ulteriore indizio che il nuovo gioco di Hideo Kojima uscirà anche su PC?

La pagina delle esclusive PS4 presente sul sito ufficiale australiano di PlayStation ha ricevuto un curioso aggiornamento. L'attesissimo Death Stranding, infatti, non spunta più tra giochi in esclusiva per la console Sony.

Come potete vedere su Wayback Machine, fino al 31 maggio il gioco di Kojima era catalogato come esclusiva PS4, mentre adesso non lo è più. Si tratta di un errore, oppure di un ulteriore indizio che Death Stranding uscirà anche su PC, magari in un secondo momento?

Del resto, questo dubbio era emerso anche con la pubblicazione della cover ufficiale di Death Stranding, dove si poteva notare l'assenza della dicitura "Only on PlayStation" che viene regolarmente riportata sulle esclusive PS4.

Considerando che Death Stranding è sempre stato presentato come una "console exclusive", a questo punto le probabilità che il titolo uscirà anche su PC si fanno sempre più concrete. Forse ne sapremo di più alla Gamescom 2019, quando Death Stranding verrà mostrato all'Opening Night Live, il nuovo show di Geoff Keighley ospitato alla fiera tedesca? Per saperlo non rimane che attendere ulteriori sviluppi.