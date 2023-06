Death Stranding e non solo: Hideo Kojima porterà i suoi futuri giochi su Mac

Le voci di corridoio lo avevano anticipato: Hideo Kojima sarebbe stato al nuovo evento Apple, il WWDC, e così è effettivamente stato. Ma contrariamente a quanto indicato dalle voci di corridoio non ha presentato un gioco in VR, bensì alcune conferme suoi suoi giochi.

Intervenuto attraverso un video registrato appositamente per la kermesse di Apple, Hideo Kojima ha annunciato che Death Stranding Director's Cut arriverà nel corso del 2023 anche su Mac, dopo aver già effettuato negli anni scorsi il suo esordio su PlayStation e PC. Non sono stati rivelati particolari dettagli su quest'apposita versione, che con grande probabilità si presenterà invariata in termini di contenuti rispetto a quanto già visto nelle altre edizioni, ma è confermato che le prenotazioni saranno attive a breve.

Ma l'intervento di Kojima non si è limitato solo all'annuncio del porting su Mac del primo Death Stranding: il celebre game designer nipponico ha infatti annunciato che anche i futuri giochi di Kojima Productions arriveranno sulle piattaforme Apple nei prossimi anni. Anche in questo caso non ci sono state maggiori informazioni sui piani della software house, ma in ogni caso si tratta di una buona notizia per tutti i giocatori Mac.

Che dunque in futuro anche Death Stranding 2 attualmente esclusiva PS5 possa sbarcare su Mac? Considerato quanto accaduto con il predecessore, mai dire mai.