Death Stranding non è un walking simulator, garantisce Hideo Kojima

L'intervista a Hideo Kojima pubblicata sulle pagine di GameInformer USA ci ha permesso di scoprire una serie di interessanti dettagli su Death Stranding, inoltre il produttore e game designer giapponese ha posto l'accento su una questione importante: Death Stranding non è un walking simulator.

"Mi rendo conto che è difficile da spiegare e far capire ma una volta che si inizia a giocare, camminare nell'universo di Death Stranding è molto divertente. All'inizio è difficile da comprendere e me ne sono reso conto monitorando le sessioni di gioco dello staff. Ma quando si prende il controller in mano, camminare in ampi spazi è divertentissimo... adesso tutti penseranno che si tratti di un walking simulator!"

Queste le parole di Kojima, che si dice in ogni caso tranquillo riguardo i giudizi sul suo lavoro: "Ho già vissuto una simile situazione con il lancio di Metal Gear Solid, non sono preoccupato. Death Stranding darà vita a un nuovo genere, ci saranno persone che non lo capiranno e ne ne sono consapevole, ci vorrà tempo per fare in modo che sia apprezzato dalla massa."

Una persona che sembra non aver alcun problema con Death Stranding è George Miller, regista di Mad Max, il quale ha recentemente dichiarato di aver compreso perfettamente l'opera di Kojima.