Death Stranding, Norman Reedus e Kojima: l'attore racconta divertenti retroscena!

In concomitanza con la pubblicazione del trailer di lancio di Death Stranding, Norman Reedus, Sam Porter Bridges nell'immaginario creato da Kojima, rivela alcuni retroscena sulla sua partecipazione al progetto.

Intervistato dal The Hollywood Reporter, l'attore ha raccontato le origini del suo rapporto con il game director: "Ho incontrato Kojima per la prima volta quando Guillermo Del Toro mi chiamò e mi disse 'Hey, c'è un tizio che ti chiamerà e che vuole che tu faccia un videogame con lui. Digli semplicemente di sì'. Ed io, 'Chi è?'. E lui mi disse 'Fidati, dì di sì'. Guillermo [...] mi ha procurato il mio primo ingaggio come attore e mi fido di lui totalmente ". Il misterioso progetto era, ai tempi, Silent Hills - P.T., in seguito oggetto di cancellazione. Successivamente, il trio è tuttavia rimasto unito per un nuovo progetto: l'ormai imminente Death Stranding.



Nel corso dell'intervista, Norman Reedus ha raccontato la propria esperienza sul set del gioco. Le sedute di motion capture hanno avuto luogo in diversi luoghi, tra cui California e New York, a seconda degli impegni dell'attore. L'interprete ha raccontato divertito l'insolita esperienza di lavorare con l'attillata tuta necessaria per le riprese, con sul capo una videocamera: "Ogni volta che dovevo baciare o abbracciare qualcuno, le nostre teste rimbalzavano l'una contro l'altra". Reedus racconta inoltre con piacere la collaborazione con Kojima: "Tu stai lì in piedi, e lui ti dice 'immagina che ci siano migliaia di balene morte di fronte a te', e tu sei come 'Cosa?!?'. La sua mente è su un altro livello. È un genio [...]. Se mai facesse un film o qualsiasi altra cosa, sarei lì in un battito di ciglia". Insomma, un sodalizio che potrebbe proseguire anche in futuro!



Nell'attesa che Death Stranding esordisca sul mercato, Hideo Kojima ha discusso del proprio futuro e della possibilità che possa realizzare un gioco horror.