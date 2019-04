Death Stranding e Norman Reedus:l'Attore per la prima volta in visita a Kojima Productions

Come oramai noto da parecchio tempo, il noto attore Norman Reedus presterà il proprio volto al protagonista dell'ancora misterioso Death Stranding.

Fatto piuttosto peculiare, tuttavia, sembra che Reedus, da tempo coinvolto nel progetto, non abbia mai avuto l'occasione di visitare la sede di Kojima Productions, almeno fino all'aprile di quest'anno. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, Hideo Kojima ha infatti condiviso alcuni cinguetti dedicati ad una recente visita realizzata dall'attore presso la Software House. L'evento è stato immortalato in una serie di scatti, che potete trovare in calce a questa news.

Come da tradizione, l'illustre ospite ha lasciato un proprio messaggio sulla grande lavagna presente all'interno degli studi di Kojima Productions, all'interno del quale troviamo scritto "2 the Genius! SHABU SHABU". Per coloro che non hanno particolare familiarità con la cucina giapponese, segnaliamo che lo "Shabu Shabu" è appunto un tipico piatto della cucina nipponica. Durante la sua visita alla Software House, sembra infatti che Kojima e Reedus abbiano trovato il tempo per un piacevole appuntamento culinario, accuratamente documentato su Twitter dall'Autore!



Ricordiamo che presto avremo modo di rivedere insieme i due personaggi, in quanto Kojima e Reedus presenzieranno al Tribeca Film Festival, manifestazione in occasione della quale terranno un panel moderato da Geoff Keighley, storico creatore e presentatore dei The Game Awards. Recentemente, inoltre lo stesso Kojima ha diffuso alcune immagini relative al prototipo di un'action figure di Sam Bridges.