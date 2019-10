Death Stranding: Norman Reedus ha chiesto di essere riprodotto... con muscoli più grossi

Come vi abbiamo raccontato poco fa, anche Conan O'Brien sarà in Death Stranding, visto che Hideo Kojima gli ha dedicato un personaggio con le sue fattezze. Il popolare presentatore americano è stato invitato tempo fa negli studi di Kojima Productions, e in un video ha scherzato sul "collega" nel gioco, Norman Reedus.

Spesso agli attori di Hollywood viene chiesto di dimagrire, di ingrassare o di pompare i propri muscoli per interpretare un personaggio in un film, il che richiede ovviamente grandi sacrifici. In un videogame invece è molto più facile essere digitalizzati in un modo o in un altro, e sembra che Norman Reedus abbia chiesto di essere rappresentato con più muscoli rispetto alla realtà.

O'Brien ha iniziato a scherzare commentando una scena in cui il personaggio di Reedus si fa una doccia: "Questa è la prima doccia di Norman Reedus degli ultimi tre anni!", ha riso il comico, che ha poi continuato "Ho notato che ci sono molte scene in cui Norman è nudo. È stata una sua richiesta?"

Al che è arrivata la risposta di Kojima, che ha rivelato: "Norman ha chiesto solo di essere reso più muscoloso". Non si è fatta attendere la replica scherzosa di Conan O'Brien: "Ah, Norman ha chiesto di avere un corpo migliore? Si vede. Ho visto Norman nudo e non è così infatti."

L'appuntamento con Death Stranding, con Conan O'Brien e il più muscoloso Norman Reedus, resta fissato per l'8 Novembre. Nell'attesa, date un'occhiata al nostro speciale sul cast di Death Stranding.