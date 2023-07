Death Stranding: Norman Reedus e Mads Mikkelsen non avevano capito la visione di Kojima

Hideo Kojima, si sa, è un game designer dalla mente creativa fortemente visionaria, al punto che comprendere da subito ciò che vuole raccontare può risultare molto complicato anche per gli stessi interpreti dei suoi giochi. Esattamente ciò che è accaduto a Norman Reedus e Mads Mikkelsen con Death Stranding.

A rivelarlo è stato lo stesso Mikkelsen nel corso di un'intervista con GQ incentrata sui ruoli più celebri da lui interpretati nel corso della sua carriera, una disamina nella quale ha trovato spazio anche il personaggio di Cliff Unger visto proprio nell'opera di Kojima del 2019. L'attore ha confessato che inizialmente lui e Reedus (interprete del protagonista Sam Porter Bridges) non avevano compreso la visione che il game designer aveva per il gioco ed i loro personaggi, ma nonostante ciò hanno comunque riposto la massima fiducia nel suo operato.

"Ha provato a spiegarcelo, anche più di una volta, ma entrambi pensavamo di aver capito quando non era effettivamente così. C'erano così tanti strati quando provava a spiegarci il progetto, dunque io e Norman cercavamo di annuire al momento giusto per poi dire 'capito, andiamo avanti'", racconta Mikkelsen. In ogni caso con Kojima c'è solo una cosa da fare secondo l'attore: "Devi fidarti di lui".

Mikkelsen ha poi confessato di trovare "un po' ridicola" tutta l'attrezzatura per il motion capture usata per le riprese, mentre in caso di errori sul set si sentiva comunque tranquillo in quanto si ricordava che Death Stranding era un'opera d'animazione e che dunque poteva tutto essere aggiustato facilmente in fase di sviluppo.

Intanto, oltre ad aver confermato che Death Stranding sbarcherà anche su Mac, Kojima lavora attivamente al secondo episodio: si attendono novità su Death Stranding 2 quanto prima, sebbene per il momento è difficile prevedere quando arriveranno.