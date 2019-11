Death Stranding e Norman Reedus: nuovo video dedicato al protagonista del gioco di Kojima!

Manca davvero pochissimo alla pubblicazione della prima produzione videoludica targata Kojima Productions, ed un nuovo video accompagna il pubblico alla scoperta del protagonista di Death Stranding.

Il team PlayStation ha infatti pubblicato un interessante filmato dedicato a Norman Reedus, che nel gioco vestirà i panni di Sam Porter Bridges. Al suo interno, Hideo Kojima approfondisce il percorso che ha portato alla costruzione e alla definizione delle caratteristiche del personaggio. Il protagonista di Death Stranding, si evidenzia in descrizione al filmato, non è né un supereroe né un super soldato. Nonostante il suo status di "uomo qualunque", l'uomo si ritroverà a far fronte a grandi sfide. Il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!

Norman Reedus ha recentemente ricordato con piacere gli anni di lavoro spesi sul progetto di Hideo Kojima. Nel corso di una lunga intervista ha infatti condiviso con il pubblico una serie di divertenti retroscena sulla propria partecipazione a Death Stranding. Potrete probabilmente scoprire maggiori dettagli in merito nel corso dello speciale evento di conto alla rovescia per Death Stranding organizzato da Geoff Keighley ed atteso per la giornata di domani, giovedì 7 novembre. Lo streaming includerà infatti anche un'intervista all'attore protagonista del gioco.