Death Stranding: Norman Reedus è pronto a prendere parte ad altri videogiochi

Death Stranding è ormai in dirittura d'arrivo e sembra che Norman Reedus, il celebre attore che ha prestato il proprio volto e la propria voce al protagonista Sam Porter Bridges, non voglia lasciare il mondo dei videogiochi.

In un'intervista ai microfoni dell'Hollywood Reporter l'attore di The Walking Dead avrebbe infatti confermato il proprio interesse verso questo mondo e, dopo essere stato il protagonista di un gioco su licenza ufficiale della serie a base di zombi, del prologo di Silent Hills intitolato P.T. e di Death Stranding, nel suo futuro potrebbero esserci nuovi titoli.

Ecco di seguito le parole di Reedus:

"È affascinante. Si tratta di far parte di una storia più ampia. È tutto molto diverso rispetto ai videogiochi con i quali sono cresciuto. Questa storia è molto più coinvolgente e richiede pazienza e attenzione. Una volta ho chiesto a Kojima se arriverà mai il giorno in cui non serviranno più attori a causa del sempre maggiore realismo. Lui ha detto di no, che non è possibile. Serve un'anima, c'è bisogno di un essere umano per avere delle emozioni. E io ne sono stato felice, perché altrimenti non avrei più un lavoro."

Insomma, è probabile che tra qualche mese il volto dell'attore possa rispuntare in maniera simile a quanto avvenuto con l'annuncio della presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077.

Vi ricordiamo che Death Stranding arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 8 novembre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. I giocatori PC dovranno infatti attendere l'estate 2020 per poter provare il gioco sulla loro piattaforma.

