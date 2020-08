Death Stranding: novità in arrivo? Yoji Shinkawa annuncia un AMA su Reddit

Il Direttore Artistico di Kojima Productions, Yoji Shinkawa, parteciperà a una sessione di Domande e Risposte su Reddit interamente dedicata a Death Stranding, il kolossal sci-fi ideato da Hideo Kojima già disponibile su PlayStation 4 e PC.

L'iniziativa coinvolgerà così l'Art Director della software house guidata dal papà di Metal Gear e tutti coloro che, incuriositi dal bizzarro universo post-apocalittico plasmato da Hideo Kojima, desiderano interagire con gli sviluppatori per ricevere delle informazioni sulle tematiche trattate e sull'impianto ludico, con le immancabili domande sulle scelte compiute nel comparto artistico e nella stesura del canovaccio narrativo.

La speranza dei fan, ovviamente, è che la sessione AMA (Ask Me Anything) di Reddit possa riservare delle sorprese sul futuro di Death Stranding tra DLC e sequel. Anche la sola conferma della volontà dei Kojima Productions di proseguire l'esperienza di questa proprietà intellettuale, d'altronde, potrebbe aprire degli importanti scenari in previsione dell'arrivo sul mercato di PlayStation 5.

La sessione di Domande e Risposte di Reddit si terrà a partire dalle ore 07:00 del mattino di venerdì 4 settembre, ma già adesso la pagina AMA è già accessibile per accogliere tutte i quesiti posti dagli appassionati. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale sulla genesi di Death Stranding raccontata da Kojima Productions.