Death Stranding: tutte le novità sul gioco di Hideo Kojima nella Video Anteprima Gamescom

Hideo Kojima ha presenziato alla Gamescom con Death Stranding: per l'occasione il produttore giapponese ha mostrato due nuovi trailer al pubblico, una sequenza di gameplay e un quarto trailer segreto ancora inedito, presente solamente sullo showfloor della fiera tedesca.

Purtroppo il trailer in questione non è ancora stato reso pubblico ma confidiamo che Sony Interactive Entertainment possa pubblicarlo sul canale PlayStation nelle prossime settimane, nell'attesa potete leggere il nostro articolo sul trailer Briefing di Death Stranding, raccontato dettagliatamente da Alessandro Bruni.

Il materiale video mostrato alla kermesse tedesca ha approfondito le dinamiche legati a personaggi come Mama e Deadman oltre ad aver svelato nuovi dettagli sui Bambini Ponte (Bridge Baby) e su vari aspetti del gameplay della nuova produzione del maestro giapponese.

Come di consueto, nonostante l'ondata di novità, il papà di Metal Gear è stato ben attento a non disseminare troppi indizi sulla trama, mantenendo un velato alone di mistero su molti aspetti del gioco. Per saperne di più dovremmo probabilmente attendere il Tokyo Game Show di settembre, durante l'evento asiatico è infatti previsto un nuovo showcase di Death Stranding.

Il nuovo gioco di Hideo Kojima sarà disponibile dal prossimo 8 novembre in esclusiva su PS4, come testimoniato anche dal bollino Only on PlayStation recentemente reintrodotto nel materiale promozionale diffuso dal publisher.