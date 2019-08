Death Stranding: una nuova immagine mostra gli effetti dell'acqua

Come sempre attivissimo sui canali social, Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter una nuova immagine in-game tratta da Death Stranding, mostrando questa volta gli effetti visivi dell'acqua. Vediamola da vicino.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, la nuova immagine pubblicata da Hideo Kojima mostra una scena di Death Stranding in cui è possibile apprezzare gli effetti visivi dell'acqua. In particolare possiamo notare i riflessi, il sistema di illuminazione e le piccole increspature dell'acqua.

A giudicare da quanto mostrato finora nei video e nelle immagini precedenti, i giocatori di Death Stranding si ritroveranno in diverse occasioni ad affrontare anche dei corsi d'acqua, facendo attenzione a non smarrire i preziosi oggetti che dovranno trasportare nel corso dell'avventura.

Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, Hideo Kojima aveva pubblicato anche altri due scatti di Death Stranding che mostravano il protagonista del gioco interpretato da Norman Reedus mentre si riposava.

Se non vedete l'ora di saperne di più sul nuovo gioco di Hideo Kojima, vi consigliamo di non perdere l'appuntamento con l'Opening Night Live in programma alle 20:00 del 19 agosto, occasione in cui Death Stranding inaugurerà la Gamescom 2019 con una nuova apparizione all'evento di apertura della fiera tedesca.

Vi lasciamo con la nuova immagine riportata in calce alla notizia.