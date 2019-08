Death Stranding: le nuove immagini con Sam provengono dal video della Gamescom?

Nella nuova puntata della rubrica social "Sam Bridges fa cose", Hideo Kojima pubblica quattro immagini in successione di Death Stranding che potrebbero offrirci un assaggio del nuovo video di gioco che, presumibilmente, sarà presentato durante la Gamescom 2019.

Col quartetto di scatti off-screen datoci in pasto dal papà di Metal Gear possiamo infatti ricostruire l'animazione del protagonista di Death Stranding, l'esploratore e "fattorino sci-fi" Sam, mentre è intento a sgranchirsi le ossa e recuperare le forze massaggiandosi le spalle doloranti.

Conoscendo la peculiare strategia attuata dal maestro della comunicazione Hideo Kojima, dietro all'insolita sequenza di immagini propostaci sui suoi profili Twitter in lingua inglese e giapponese potrebbe tranquillamente celarsi un messaggio che, con ogni probabilità, sarà svelato durante lo show di apertura della Gamescom 2019 che sarà trasmesso in streaming a partire dalle ore 20:00 italiane di lunedì 19 agosto.

Come ha confermato lo stesso boss dei Kojima Productions, Death Stranding sarà uno dei protagonisti della GC2019 e dell'Opening Night Live, l'evento organizzato da Geoff Keighley per annunciare diverse world premiere e svelare le ultime novità videoludiche di più di 15 publisher. Stando a Keighley, durante l'ONL ci verrà "offerto un nuovo sguardo esclusivo" sul prossimo kolossal fantascientifico di Kojima. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore a queste nuove immagini off-screen, vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall'8 novembre in esclusiva (forse solo temporale?) su PlayStation 4 e PS4 Pro.