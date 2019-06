Death Stranding: nuove teorie sulle trama del gioco in un video

Hideo Kojima e la sua Kojima Productions hanno finalmente rotto gli indugi su Death Stranding, mostrando delle vere e proprie fasi di gameplay e, soprattutto, annunciando la data d'uscita. Il nuovo trailer di Death Stranding, ricco di spunti e suggestioni, ha tuttavia alimentato una nuova serie di dubbi sulla natura del gioco.

I nostri Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni, quindi, hanno deciso di riunirsi sul canale Twitch di Everyeye e analizzare nel dettaglio il video appena pubblicato con l'obiettivo di elaborare nuove teorie sulla trama. Se vi siete persi la trasmissione, non temete. Potete recuperare con la replica allegata in cima a questa notizia!

La storia di Death Stranding ruoterà attorno al concetto della connessione e spingerà i giocatori a comprendere la vera importanza di stringere i legami con gli altri. Il protagonista Sam, interpretato da Norman Reedus, è incaricato di mettere in connessione i superstiti e le città che compongono la UCA (United Cities of America). Gli USA come li conoscevamo, e presumibilmente anche gli altri paesi del mondo, sono crollati a causa di un'esplosione che ha sradicato le basi della società, creando una frattura dimensionale e politica. Un gruppo di terroristi, gli Homo Demens, sembrano invece avere un obiettivo diametralmente opposto a quello di Sam... C'è molto, molto altro ancora però. Oltre a Francesco e Alessandro, anche il nostro Giuseppe Arace ha provato a tirare le fila del discorso in un'analisi del trailer di Death Stranding, ricco di ipotesi sulla trama.

Death Stranding, ricordiamo, è atteso esclusivamente su PlayStation 4 per il prossimo 8 novembre. Il titolo verrà lanciato in tre differenti edizioni: Special, Limited e Collector's. Non mancano alcuni interessanti bonus pre-order per coloro che decideranno concedere in anticipo la loro fiducia a Kojima & co.