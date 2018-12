Death Stranding: un nuovo dipendente è rimasto sbalordito dal gioco

Che tipo di gioco è Death Stranding? Una domanda alla quale nessuno di noi è in grado di rispondere. La campagna marketing imbastita da Kojima Productions, che piaccia o meno, ha creato un alone di mistero tanto indecifrabile quanto affascinante.

Che Hideo Kojima stia creando qualcosa di speciale e diverso dal solito, in ogni caso, lo abbiamo intuito un po' tutti. Un'ulteriore conferma al riguardo è appena arrivata da Aki Saito, che tre giorni fa è stato assunto da Kojima Productions in qualità di Head of Marketing and Communications. A quanto pare, ciò che ha visto lo ha totalmente spiazzato: "Buongiorno! È il mio terzo giorno presso Kojima Productions, e i primi due non ho fatto altro che pensare: Oh mio Dio... questo gioco non è assolutamente come me lo immaginavo!".

Neppure un addetto ai lavori, a quanto pare, è stato in grado di decifrare il mistero Death Stranding prima di vederlo di persona. Ciò non fa altro che accrescere ancora di più la nostra curiosità sul gioco, che non si è mai fatto vedere in azione, neppure ai recenti Game Awards 2018 dove era tanto atteso. Il buon Kojima, nella giornata di ieri, ha ri-pubblicato un trailer privo di scene inedite, ma la comunità ha fame di qualcosa di nuovo.

Quando verrà pubblicato un video di gameplay? Impossibile dirlo al momento. Kojima Productions, tuttavia, ci ha assicurato che lo sviluppo procede a gonfie vele. Ricordiamo che Death Stranding è previsto esclusivamente su PlayStation 4.