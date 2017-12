Death Stranding: un nuovo, disturbante trailer dai Game Awards 2017

Come preannunciato, Hideo Kojima è salito sul palco dei Game Awards 2017 per presentare un nuovo trailer di, titolo che si fa sempre più enigmatico e disturbante nelle sue atmosfere.

Il trailer potete vederlo in cima alla notizia: troviamo come protagonista il personaggio di Norman Reedus, all'interno di uno scenario che mescola elementi sovrannaturali e suggestioni fantascientifiche, con la figura di un gigantesco automa che arriva a stagliarsi sullo sfondo. Durante la sequenza si fa riferimento a un'esplosione e a eventi catastrofici, ma al momento Death Stranding rimane avvolto in un certo alone di mistero.

Cosa ne pensate di questo nuovo trailer?