Death Stranding: nuovo indizio sul coinvolgimento di Stefanie Joosten

Ormai da mesi rumor e voci di corridoio parlando del coinvolgimento di Stefanie Joosten, attrice conosciuta per aver interpretato Quiet in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, nella realizzazione di Death Stranding, il nuovo progetto di Hideo Kojima. Un ulteriore indizio potrebbe avvalorare quest'ipotesi.

L'attore Tommie Earl Jenkins, confermato come parte del cast in occasione del Tokyo Game Show, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia con Hideo Kojima. Fra i numerosi hashtag al di sotto dello scatto è possibile leggere, insieme ai nomi degli altri interpreti già annunciati, anche quello di Stefanie Joosten. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale a riguardo, tuttavia i rumor cominciano a farsi sempre più credibili. Che ne pensate? Alcuni sostengono che l'attrice olandese interpreti la ragazza portata in spalle da Norman Reedus nell'ultimo trailer, siete d'accordo?

Hideo Kojima quest'anno ha mancato l'appuntamento con i Game Awards per concentrarsi sullo sviluppo di Death Stranding. Probabilmente, dunque, passerà ancora del tempo prima di vedere un nuovo trailer e scoprire nuovi dettagli sul progetto. Nel frattempo, non possiamo fare altro che trarre nuove informazioni dai social. A tal proposito, stanno facendo discutere le recenti dichiarazioni dello scrittore Paul Wilson, che tramite un tweet ha definito il titolo come "un'esperienza online trasformativa".