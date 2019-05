Death Stranding: il nuovo gameplay trailer in 4K rivela la data di uscita!

Al termine della criptica trasmissione che ha intrattenuto migliaia di videogiocatori nelle ultime ore, Sony Interactive Entertainment e Kojima Productions hanno pubblicato il primo gameplay trailer di Death Stranding, con il quale hanno anche svelato la data d'uscita: 8 novembre! I preordini sono già aperti!

Il buon Kojima ha mantenuto la promessa: il gioco uscirà davvero nell'anno di Akira! Il filmato pubblicato per l'occasione, catturato in 4K su PlayStation 4 Pro, mescola brevi cutscene, attraverso le quali ci vengono presentati i protagonisti del gioco, e diverse sezioni di gameplay. Grazie a queste ultime possiamo finalmente farci un'idea sulla tipologia di gioco: vengono mostrati i menu di interazione e alcune abilità del protagonista Sam, che a quanto pare potrà piazzare delle scale per raggiungere posti altrimenti inaccessibili e anche guidare una moto!

Il nuovo kolossal firmato da Hideo Kojima, il papà dell'iconica serie di Metal Gear, ci proietterà all'interno di un universo post-apocalittico popolato da delle bizzarre entità ultraterrene che, in base a quanto mostratoci dagli autori giapponesi, saranno in grado di stravolgere la vita degli esseri umani che avranno la sfortuna di incrociarne il cammino.



Il personaggio interpretabile dagli utenti assumerà le fattezze, e la voce, dell'attore Norman Reedus: al misterioso Sam, e a chi deciderà di sposare la sua causa, spetterà il delicato compito di fare la spola (sia idealmente che fisicamente) tra le creature multidimensionali e gli umani. In base alle scarne informazioni forniteci da Kojima in questi mesi per mantenere sempre viva la fiamma della curiosità dei propri fan, l'unica certezza della trama di Death Stranding sarà rappresentata dalla necessità, per il nostro alter-ego, di adempiere a una serie di importanti missioni per trasportare dei manufatti preziosi che potrebbero rovesciare le sorti del "conflitto" e contribuire a riportare il mondo alla normalità.



Vi lasciamo perciò al nuovo video di Death Stranding che campeggia a inizio articolo. Per un ulteriore approfondimento sul capolavoro annunciato di Hideo Kojima, vi riproponiamo lo speciale su Death Stranding a firma di Alessandro Bruni con tantissimi spunti di riflessione sulla storia, sui personaggi e sulle dinamiche di gameplay del prossimo progetto sci-fi di Kojima Productions in esclusiva su PlayStation 4.