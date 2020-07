Death Stranding: nuovo trailer e immagini della versione PC

Il publisher 505 Games ha pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding per PC oltre ad una serie di immagini del gioco di Hideo Kojima, in arrivo su Windows il prossimo 14 luglio.

La compagnia ricorda che mancano pochi giorni al lancio e dunque resta poco tempo per effettuare il preordine di Death Stranding su PC che garantirà contenuti bonus come sfondi in alta definizione tratti dall'artbook The Art of Death Stranding, colonna sonora Expanded Edition con brani inediti e vari oggetti in-game tra cui il Cappello Chirale Oro e Grigio Specchio, gli Occhiali da Sole Maschera Ludens, la Corazza Oro e Argento e gli Esoscheletri Abile, Potente e Multi-Terreno.

Oltre al Pre Order Trailer 505 Games ha anche pubblicato alcuni screenshot tratti proprio dalla versione PC e che permettono di dare una occhiata alle migliorie legate al comparto tecnico tra cui il supporto per la tecnologia NVIDIA DLSS 2.0 e Monitor Ultra Wide, per saperne di più vi rimandiamo alla prima analisi e considerazioni tecniche di Death Stranding per PC.

Il gioco di Hideo Kojima sarà disponibile in formato fisico e digitale su PC dal 14 luglio, Kojima Productions ha diffuso anche i requisiti minimi e consigliati per giocare a 30 e 60 fps.