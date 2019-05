Death Stranding: il nuovo trailer verrà pubblicato oggi dopo le 17:00?

Quando verrà pubblicato il nuovo trailer di Death Stranding? Il giorno scelto da Sony e Kojima Productions per svelare ulteriori dettagli sul gioco è finalmente arrivato, ma quanto dovremo attendere ancora? Proviamo a fare chiarezza...

Questo il testo dell'ultimo Tweet di Kojima Productions: "Hold on to your seats, we're getting there with the count down for #DEATHSTRANDING. 5/29 in US and Europe, 5/30 if you're in Japan, which means... Tomorrow is in your hands."

Nel messaggio, la compagnia fa sapere che nuove informazioni arriveranno come già detto nella giornata odierna, quando però in Giappone sarà già il 30 maggio: la mezzanotte giapponese scoccherà alle 17:00 di oggi (ora italiana), dunque possiamo aspettarci che il nuovo trailer arrivi solamente nel tardo pomeriggio, almeno secondo una nostra interpretazione del Tweet.

Al momento tutto appare decisamente criptico, su Twitch la misteriosa diretta continua e possiamo ipotizzare che andrà avanti per tutto il pomeriggio. Nel frattempo sembra essere trapelata anche la data di uscita di Death Stranding, apparentemente fissata per l'8 novembre 2019...

Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni a riguardo, nei giorni scorsi gli annunci di Kojima Productions sono arrivati alle 12:00, ora italiana...