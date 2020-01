Death Stranding: il nuovo update migliora il gameplay negli incontri con le CA

Gli incontri con le Creature Arenate di Death Stranding sono una delle caratteristiche principali del kolossal sci-fi di Hideo Kojima. Non è un caso, quindi, se gli autori di Kojima Productions decidono di lanciare un nuovo aggiornamento su PS4 per migliorare proprio questo aspetto del titolo.

L'update che porta l'epopea post-apocalittica del papà di Metal Gear alla versione 1.10 introduce infatti delle "varie migliorie alle performance" e, al contempo, permette agli utenti di personalizzare la frequenza degli allarmi negli incontri con le CA.

Grazie all'ultimo aggiornamento, nei menù di pausa è stata aggiunta una funzione che consente agli emuli di Sam Bridges di ridurre al minimo gli allarmi per le Creature Arenate e di scegliere se mostrarne la relativa animazione ogni volta (come avvenuto fino ad oggi) o solo dopo aver scoperto una nuova zona invasa dalle evanescenti Creature Arenate.

Attivando questa funzione, gli utenti possono così risparmiare del tempo prezioso e non spezzare il ritmo del gameplay, soprattutto nelle fasi endgame o negli spostamenti frequenti in regioni già note del mondo di gioco di Death Stranding. L'aggiornamento in questione dovrebbe essere già disponibile su PlayStation 4 e, naturalmente, sarà integrato nei contenuti della versione PC di Death Stranding prevista per questa estate.