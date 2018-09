Death Stranding: nuovo video, due personaggi inediti e artwork; uscita fissata nel 2019?

Poco fa, si è svolto al Tokyo Game Show un panel dedicato a Death Stranding durante il quale Hideo Kojima ha svelato due nuovi personaggi e ha fornito un indizio sulla data d'uscita del gioco.

Il primo dei due personaggi in questione è stato presentato con il filmato che potete ammirare in apertura di notizia (caricato dalla redazione di Dualshockers). Viene chiamato "l'uomo con la maschera dorata" ed è doppiato da Troy Baker in inglese e da Satoshi Mikami in giapponese. È stato specificato che sotto la maschera ne indossa un'altra (un dettaglio rilevante) e che potrebbe non essere così malvagio come il suo aspetto lascia immaginare.

L'altro personaggio è doppiato in inglese da Tommie Earl Jenkins e in giapponese da Akio Otsuka (la voce originale di Solid Snake). È il capo di Sam, ma il suo nome e il motivo per il quale indossa la maschera sono al momento sconosciuti. Potete vederlo nella galleria in calce a questa notizia, assieme ad altri artwork realizzati da Yoji Shinkawa.

Infine, Kojima-san potrebbe aver fornito un indizio importantissimo sulla data d'uscita di Death Stranding. Al termine del panel il celebre game director ha dichiarato che l'obiettivo attuale è quello di lanciarlo, in esclusiva su PlayStation 4, nello stesso anno in cui è ambientato Akira di Katsuhiro Otomo, ovvero il 2019! Non si tratta di una vera e propria conferma ufficiale, ma è sicuramente molto più di quanto ne sapevamo prima!