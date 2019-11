Death Stranding: al via oggi la Blind Run di Sabaku!

Ormai meno di ventiquattr'ore separano la platea videoludica dall'esordio della prima creazione di Kojima Productions sul mercato: Death Stranding sarà disponibile su PlayStation 4 a partire da domani, venerdì 8 novembre.

Alla vigilia della data di lancio, i giocatori potranno dare un primo sguardo a quello che è stato l'incontro di Sabaku no Maiku con Death Stranding. Nel corso della giornata odierna, giovedì 7 novembre, il buon Michele inizierà infatti sul suo canale YouTube la Blind Run dedicata al nuovo gioco di Hideo Kojima. A partire da oggi, tutti i lettori e le lettrici intrigati ed incuriositi dall'universo di Death Stranding potranno dunque affiancare Sabaku nel suo viaggio di scoperta: non mancate!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che, nell'ambito del percorso di avvicinamento al lancio dell'attesa produzione, il nostro Francesco Fossetti e Sabaku no Maiku hanno condiviso alcune riflessioni su Death Stranding nel corso di un interessante appuntamento andato in onda a inizio settimana su Twitch, una trasmissione rigorosamente priva di spoiler.



Inoltre vi ricordiamo che potete sostenere Sabaku su Patreon, un supporto che permetterà a voi di ottenere interessanti ricompense (come l'accesso alla chat Telegram esclusiva e video in anteprima) e a Michele di poter migliorare la qualità dei contenuti e portare il suo lavoro su un nuovo livello.