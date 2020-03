Death Stranding e oltre: Norman Reedus 'farà altre cose' con Hideo Kojima

Nel corso di un'intervista concessa a Wired, l'attore statunitense Norman Reedus ha confermato di aver avviato dei colloqui con Hideo Kojima per "fare altre cose" insieme al boss di Kojima Productions dopo la felice esperienza del progetto di Death Stranding.

Nel prestarsi a una serie di domande e risposte con i suoi appassionati, l'attore e modello che ha interpretato il ruolo di Sam Bridges nella dimensione post-apocalittica di Death Stranding ha affermato candidamente di essere "in trattative con Hideo Kojima per fare altre cose". Si tratterà di un progetto completamente nuovo o di un'espansione di Death Stranding? O magari persino del sequel dell'epopea sci-fi incentrata sulle gesta compiute dal corriere Sam Porter Bridges?

Come giustamente sottolineato dai colleghi di USGamer, nel dicembre del 2019 anche un altro membro del cast di DS, Nicolas Winding Refn, ha spiegato su Twitter che il suo personaggio di Heartman "tornerà" in qualche modo, suggerendo in questo modo lo sviluppo di un DLC, di un sequel o di uno spin-off di Death Stranding.

A ogni modo, sembra proprio che il legame professionale e di amicizia tra Hideo Kojima e Norman Reedus sia destinato a proseguire dopo Silent Hills e la ben più fortunata parentesi di Death Stranding. E voi, in quale progetto futuro vorreste veder collaborare nuovamente Kojima e Reedus? Fatecelo sapere con un commento.